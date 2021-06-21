ضبط أزيد من 6 أطنان من الحشيش على متن يخت بسواحل صقلية

2021-06-21 / 6:09 مساءً
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هبة بريس- متابعة

تمكنت الشرطة الإيطالية من ضبط 6.6 أطنان من مخدر الحشيش المغربي على متن يخت شراعي، قبالة الساحل الغربي لجزيرة صقلية يوم الجمعة الماضي.

وبحشب مصادر اعلامية ايطالية، فان اليخت كان يرفع العلم الأمريكي حيث تم اعتقال أفراد الطاقم، وهم ثلاثة أشخاص تبين أنهم مواطنون بلغار، وتم نقلهم إلى سجن باليرمو.

وبحسب بيان صادر عن الشرطة، رصدت طائرة مراقبة تابعة للشرطة المالية الإيطالية اليخت وقامت بتتبعه أثناء قيامها بدوريات في غرب البحر المتوسط. وكان الخت متجها من بحر سردينيا باتجاه قناة صقلية.

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