كأس الكونفدرالية.. الرجاء البيضاوي يتعادل مع بيراميدز المصري

2021-06-20 / 11:12 مساءً
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هبة بريس- الرياضة

تعادل فريق الرجاء البيضاوي مع مضيفه نادي بيراميدز المصري بدون أهداف في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد بالقاهرة برسم ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية لكرة القدم.

وسيقام لقاء الإياب الأسبوع المقبل بالدار البيضاء.

وبدأ الرجاء البيضاوي الشوط الأول ، من المباراة التي أدارها طاقم تحكيم بقيادة الرواندي باسيفيك وينيامانا ، ممسكا بزمام المباراة ، وكانت أول محاولة هجومية للفريق المغربي في الدقيقة العاشرة من تسديدة قوية عن طريق سفيان رحيمي من حدود منطقة الجزاء تصدى لها حارس بيراميدز بصعوبة.

وتلقى لاعب الرجاء عمر العرجون بطاقة صفراء بعد تدخل عنيف في حق علي إبراهيم عادل لاعب بيراميدز في الدقيقة 20 .

وفي الدقيقة 24 أضاع سفيان رحيمي هدفا محققا بعد إنفراد كامل بالحارس وسدد بقوة غير أن الحارس أحمد الشناوي نجح في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 36 ، شن النسور الخضر محاولة هجومية من الجبهة اليمنى انتهت بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء في اتجاه سفيان رحيمي الذي تصدى لها بالرأس غير أنها ذهبت محاذية للقائم الأيمن لمرمى حارس الفريق المصري.

ومع بداية الشوط الثاني حاول نادي بيراميدز الضغط على نادي الرجاء البيضاوي وتمكن من القيام بعمليات هجومية متتالية غير أنها لم تشكل خطرا يذكر على مرمى الحارس أنس الزنيتي.

ولتعزيز خط وسط الرجاء أجرى المدرب لسعد الشابي تغييرين اثنين حيث أقحم كلا من عبد الإله حافيظي ومحسن متولي مكان اللاعبين فابريك نغوما ومحمود بنحليب.

وفي الدقيقة 66 كاد خروج غير موفق لحارس مرمى بيراميدز أن يمنح هدف السبق للرجاء بعد أن أخطاء في استلام الكرة التي كانت في طريقها للمرمى لكن تصدى لها أحد مدافعي النادي المصري.

وقبل نهاية المباراة بعشر دقائق أقحم المدرب لاعب الوسط محمد زريدة مكان عمر العرجون.

وقبل نهاية المباراة بدقائق كاد نادي بيراميدز أن يحرز هدف الفوز بعد توغل مهاجمه رمضان صبحي داخل منطقة مرمى الرجاء وسدد بقوة غير أن تسديدته ارتطمت بالدفاع.

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