فاس: صادرات الصناعة التقليدية تتراجع ب12.4% خلال 2020

2021-06-18 / 5:17 مساءً
0
هبة بريس

بلغت قيمة صادرات منتوجات الصناعة التقليدية برسم 2020 ما مجموعه 999، 57 مليون درهم، بانخفاض قدره 4، 12 في المائة مقارنة مع السنة السابقة.

وأفاد تقرير المديرية الجهوية للصناعة التقليدية الذي قدم بمناسبة الدورة العادية لمجلس عمالة فاس لشهر يونيو، أن هذا الانخفاض يعزى الى تداعيات الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد 19 على القطاع الذي صدر سنة 2019 منتجات بقيمة 192، 66 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 138 في المائة مقارنة مع 2018.

وبصفتها قطاعا محوريا في اقتصاد جهة فاس مكناس بحوالي 124 ألف منصب شغل، منها 80 ألف في العاصمة العلمية، فإن الصناعة التقليدية بفاس تضررت كثيرا من الآثار الوخيمة للجائحة.

ففي فاس، حيث تعيش آلاف الأسر اعتمادا على قطاعات حرفية، انخفض رقم أعمال القطاع بما يناهز 675، 1 مليار درهم خلال فترة الحجر الصحي، إثر تراجع بلغ 68 في المائة من الصادرات، وفق أرقام لجنة اليقظة الاقتصادية لفاس مكناس.

وتسببت الأزمة في توقف أنشطة ما يزيد على 87 ألف حرفي، منهم 36 ألف في المدينة العتيقة لفاس، الأمر الذي تفاقم بتوقف استيراد المواد الأولية وتصدير المنتجات الجاهزة والغاء المعارض الوطنية والدولية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يفوز 3 جوائز في تصنيف “سندات رأس المال العالمية 2021”

المغرب يفوز 3 جوائز في تصنيف “سندات رأس المال…

2021-06-18 / 1:27 مساءً
Photo of “لارام” تطلق خط رحلات جديد بين الداخلة وباريس

“لارام” تطلق خط رحلات جديد بين الداخلة وباريس

2021-06-18 / 11:40 صباحًا
Photo of تجمع دول الساحل والصحراء يرحب بإطلاق أنبوب غاز بين نيجيريا والمغرب

تجمع دول الساحل والصحراء يرحب بإطلاق أنبوب غاز بين…

2021-06-17 / 11:51 صباحًا
Photo of الاتحاد من أجل المتوسط: إحداث مجموعة عمل مكلفة بدراسة وتتبع مرحلة “ما بعد كورونا “

الاتحاد من أجل المتوسط: إحداث مجموعة عمل مكلفة بدراسة…

2021-06-16 / 11:25 مساءً
Photo of بمشاركة المغرب.. انعقاد الاجتماع الوزاري حول الطاقة للاتحاد من أجل المتوسط

بمشاركة المغرب.. انعقاد الاجتماع الوزاري حول الطاقة للاتحاد من…

2021-06-15 / 12:27 مساءً
Photo of لارام: أزيد من 70% من الطاقة الاستيعابية مازالت متاحة للتسويق

لارام: أزيد من 70% من الطاقة الاستيعابية مازالت متاحة…

2021-06-15 / 9:40 صباحًا
Photo of بعد التراجع خلال جائحة كورونا.. نتائج قطاع العقار تتحسن تدريجيا

بعد التراجع خلال جائحة كورونا.. نتائج قطاع العقار تتحسن…

2021-06-14 / 7:18 مساءً
Photo of اتفاقية بين المغرب و”آيرينا” لتطوير مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر

اتفاقية بين المغرب و”آيرينا” لتطوير مجالي الطاقة المتجددة والهيدروجين…

2021-06-14 / 2:01 مساءً
Photo of بالأرقام .. تراجع في صناعة السيارات ب11.5% مع بداية 2050

بالأرقام .. تراجع في صناعة السيارات ب11.5% مع بداية…

2021-06-14 / 12:57 مساءً
Photo of وكالات الأسفار تنتعش بعد تعليمات الملك بتخفيض الأسعار

وكالات الأسفار تنتعش بعد تعليمات الملك بتخفيض الأسعار

2021-06-14 / 11:53 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق