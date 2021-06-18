بسبب دعوى منع رمضان من التمثيل …مجلس الدولة بمصر يصدر قرارا مؤقتا

هبة بريس : القسم الفني

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق ثابت، تأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامي بالنقض والمقيدة برقم 29369 والمطالبة بشطب الفنان محمد رمضان من جداول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة المهنة إلى جلسة 25 يوليوز المقبل للمذكرات الختامية.

و حسب مواقع إعلامية مصرية فقد صرح المحامي، بخصوص الدعوة المقامة ضد كل من أشرف زكي بصفته نقيب المهن التمثيلية، ومحمد رمضان :”إن النقابة كانت دوما تمثل القوة الناعمة للدولة المصرية وتعكس القيم والمبادئ الأخلاقية التي نشأ عليها المصريون، إلا أنه في الفترة الأخيرة ظهر فئة من الممثلين على رأسهم محمد رمضان تؤدي أدوارا تحرض فيها على البلطجة والعنف وتشيع مفاهيم الانحراف في فكر وثقافة الشباب”.

وأضاف:” وهو ما ظهر واضحا في تقليد بعض من هؤلاء الشباب للمثل المذكور في طريقة أعمال العنف وحمل السلاح التي يقوم بها في أعماله التي تمثل انحدارًا فنيا وأخلاقيا وترسخ لخلق جيل جديد يعتبر البلطجة والعنف منهجا له”.

وحسب نفس المصادر الإعلامية، فقد طالب المحامي بإصدار حكم مستعجل بشطب الممثل محمد رمضان من جدول نقابة المهن التمثيلية ومنعه من مزاولة مهنة التمثيل.

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