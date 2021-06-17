تاوريرت .. توقيف خمسيني متورط بالابتزاز وهتك عرض إبنة أخيه

هبة بريس - وجدة

أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تاوريرت على النيابة العامة المختصة، يوم أمس الأربعاء 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 58 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز وهتك العرض والتحريض على الفساد باستعمال العنف.

وكانت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت قد فتحت بحثا قضائيا على خلفية تسجيل وضع سيدة حدا لحياتها يوم الأحد المنصرم، بحيث أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة أن اسباب اقدامها على ذلك يعود لتعرضها لاعتداء جنسي من طرف عمها المشتبه فيه والذي كان يحرّضها على الفساد، علاوة على ابتزازها بنشر مقاطع إباحية كانت تظهر فيها، وذلك دون أن يتم تسجيل أية شكاية في هذا الموضوع.

كما اسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف المشتبه فيه يوم الأحد المنصرم، حيث تم الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد باقي الخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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