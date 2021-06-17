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22 قتيلا و2338 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2021-06-17 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس

لقي 22 شخصا مصرعهم، وأصيب 2338 آخرون بجروح، إصابات 82 منهم بليغة، في 1728حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 7 يونيو إلى 13يونيو 2021.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وتغيير الاتجاه بدون إشارة.

وتهم باقي الأسباب؛ عدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر ، والسير في الاتجاه الممنوع، ، والتجاوز المعيب، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 45 ألفا و681 مخالفة، وإنجاز 8737 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 36 ألفا و944 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 7 ملايين و572 ألفا و625 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4532 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8737 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 590 مركبة.

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