إذابة الجليد.. بوتن وبايدن يتفقان على عودة السفيرين

هبة بريس- وكالات

كشف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتن، يوم الأربعاء، إنه اتفق مع نظيره الأميركي، جو بايدن، على عودة السفيرين الروسي والأميركي إلى كل من واشنطن وموسكو.

وفي مؤشر على تمكن اللقاء من إذابة بعض الجليد الذي يربك علاقات البلدين ، أورد بوتن، خلال مؤتمر صحفي بجنيف عقب انتهاء القمة مع بايدن، أن الاجتماع كان مثمرا وبناء، وسعى إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل الخلافات بين البلدين.

وأفاد الرئيس الروسي ببحث الاستقرار الاستراتيجي مع نظيره الأميركي، قائلا إنه جرى الاتفاق بشأن بحث قضايا الأمن السيبراني.

وأضاف الرئيس الروسي أن كل مشكلة قابلة للحل إذا جرى الانخراط مع واشنطن في مفاوضات جادة

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