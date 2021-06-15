صد محاولة إقتحام 150 مهاجر إفريقي لسياج مليلية المحتلة

هبة بريس- الرباط

فشل حوالي 150 مهاجرا ينحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء ، اليوم الثلاثاء ، في الوصول الى ثغر مليلية المحتل، وذلك بعد محاولتهم تسلق السياج الفاصل بين المدينة السليبة والمغرب.

وبحسب وسائل اعلام اسبانية فان المهاجرين حاولوا العبور الى المدينة المحتلة، دون أن يتمكنوا من ذلك، بينما أصيب تسعة من أفراد الحرس المدني الاسباني بجروح أثناء صدهم، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

وبحسب المصادر ذاتها فقد “أصيب تسعة من أفراد الحرس المدني الاسباني بجروح طفيفة مبدئيا بسبب عنف المهاجرين الذين كانوا يحملون هراوات وعمدوا إلى الرشق بالحجارة”.

ويتحدر “جل هؤلاء المهاجرين” من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وفق ما أوضح المصدر.

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