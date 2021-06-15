لارام: أزيد من 70% من الطاقة الاستيعابية مازالت متاحة للتسويق

هبة بريس

أعلنت الخطوط الملكية المغربية أن أكثر من 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية التي وضعتها، في إطار منظومة الإجراءات الاستثنائية لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج خلال فترة الصيف، ما زالت متاحة للتسويق.

وأوضحت الشركة في بلاغ صحفي أنه بعد وضع منظومة إجراءات “غير مسبوقة” و”تاريخية” تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بهدف تسهيل تنقل المغاربة المقيمين بالخارج خلال فترة الصيف، “لوحظ تسجيل إقبال قياسي على مختلف قنواتنا للتوزيع – الموقع الإلكتروني ووكالات الخطوط الملكية المغربية ووكالات الأسفار” .

وأضافت أنه في حالة استنفاذ تذاكر بعض الرحلات الجوية في تواريخ معينة “لا تزال أكثر من 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية خلال فترة الصيف متاحة للتسويق”، داعية الزبناء إلى البحث عن تواريخ بديلة إذا لم يتمكنوا من إيجاد أماكن في التواريخ المرغوب فيها.

من جهة أخرى، ذكرت الخطوط الملكية المغربية أن مجموع التذاكر الصادرة إلى حدود 13 يونيو الجاري ستستفيد ، من تعويض في قيمة التذكرة على شكل قسيمة لاستخدامها لاحقا في اطار رحلات الشركة، صالحة لمدة 12 شهرا وقابلة للاسترداد نقدا عند انتهاء صلاحيتها، أو تغيير في تاريخ السفر بدون جزاءات ، مشيرة إلى أنه ، وبشكل استثنائي ، يمكن تمديد تاريخ صلاحيتها إلى غاية 31 مارس 2022 بدل 31 أكتوبر 2021 المقرر سلفا (قد يتم تطبيق فرق السعر).

أما بالنسبة للزبناء الذين يتوفرون على تذكرة مع خيار استرداد مجاني لقيمتها، تؤكد الشركة، فيمكنهم الاستفادة من تغيير ثان مجاني للتاريخ، بشكل استثنائي، مبرزة ان الزبناء الذين يتوفرون على تذكرة مع خيار تغيير مجاني للتاريخ بإمكانهم استعادة المبلغ نقدا كما هو مشار إليه في شروط التعرفات الخاصة بالتذكرة.

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