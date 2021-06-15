يهم الطلبة.. استمرار الترشيح للأقسام التحضيرية إلى غاية 21 يونيو

هبة بريس - الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بأن عملية الترشيح لولوج السنة الأولى للأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم الموسم الدراسي 2022-2021، متواصلة إلى غاية 21 يونيو الجاري.

وذكرت الوزارة في بلاغ كافة تلميذات وتلاميذ السنة الختامية من سلك الباكالوريا (دورة 2021)، بأن عملية الترشيح لولوج السنة الأولى للأقسام التحضيرية للمدارس العليا برسم الموسم الدراسي المقبل، كانت قد انطلقت في 3 يونيو الجاري ولازالت مستمرة إلى غاية يوم 21 يونيو منه، كآخر أجل، وذلك عبر بوابة E-CPGE www.cpge.ac.ma)) أو عبر فضاء المتمدرس بمنظومة مسار للتدبير المدرسي : https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris.

وحسب البلاغ، فإن السنة الأولى من الأقسام التحضيرية للمدارس العليا يلجها، بعد إجراء عملية الانتقاء اعتمادا على نتائج الباكالوريا، المترشحون المتوفرون على الشروط المتمثلة في أن يكونوا قد تابعوا دراستهم بالسنة الثانية بكالوريا خلال السنة الدراسية 2021-2020؛ وأن يكونوا حاصلين على شهادة الباكالوريا الوطنية المناسبة للمسلك المطلوب، أو ما يعادلها برسم سنة 2021.

كما أن المترشح يجب ألا يتجاوز سنه 21 عاما بتاريخ 31 دجنبر 2021، وأن يكون قد قام بتفعيل حسابه الشخصي على المنظومة المعلوماتية مسار وأن يتوفر على رمز مسار والقن السري الخاص به.

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