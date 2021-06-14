الأطر التعليمية تواصل تصحيح امتحانات البكالوريا و التفاؤل يسود التلاميذ

2021-06-14 / 6:27 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

تتواصل عملية تصحيح امتحانات السنة الختامية من سلك البكالوريا بعد أن أنهى التلاميذ المرشحون بكافة الشعب الامتحانات عشية السبت بإجراء آخر اختبار مبرمج.

و يعكف الآلاف من أساتذة الثانوي التأهيلي على تصحيح أوراق الامتحانات بمختلف المراكز التي خصصتها الوزارة المعنية قبل الشروع في المداولات و إعلان النتائج.

و حسب ما سبق و أعلنته وزارة أمزازي ، فيتوقع أن يتم الإعلان رسميا عن النتائج من خلال المنصات الإلكترونية التي تم وضعها رهن إشارة التلاميذ بداية من زوال يوم الجمعة 18 يونيو.

و يسود الترقب المغلف بطابع التفاؤل التلاميذ الممتحنين و أولياء أمورهم بالرغم من الظروف الصعبة و الاسثتنائية التي مر فيها الموسم الدراسي للسنة الثانية على التوالي و التي أثرت بشكل كبير على مستوى التلاميذ و جودة التعليم.

هذا و كان وزير التربية الوطنية و التكوين المهني و التعليم العالي و البحث العلمي قد أكد في إفادة سابقة أن 518 ألف و430 مترشحة ومترشحا سيجتازون امتحانات البكالوريا لهذه السنة مقابل 441 ألف و238 السنة الماضية، بنسبة تطور بلغت 17.5 في المائة.

كما أفادت الوزارة ذاتها أن عدد المترشحين الممدرسين بلغ 339 ألف و533 مترشحة ومترشحا، في حين مثلت نسبة الأحرار، الذين بلغ عددهم 178 ألف و897 مترشحة ومترشحا، 35 في المائة من مجموع المترشحين.

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