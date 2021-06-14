غرس آلة حادة في رأس جاره.. القبض على نجم ذافويس كيدز بتهمة الشروع في القتل

هبة بريس - القسم الفني

ألقت الشرطة المصرية القبض على معاذ عيسى (14 عاماً)، أحد متسابقي برنامج “ذا فويس كيدز” ، بتهمة الشروع في القتل، وذلك بعد الاشتباه في توجيه ضربات قاتلة لشاب آخر (15 سنة)، أدت إلى كسر جمجمته، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية، أمس الأحد.

وقام معاذ عيسى بضرب جاره بواسطة مفتاح حديدي اخترق جمجمته، وكاد أن يودي بحياته، كما خضع لعملية جراحية استغرقت حوالي 12 ساعة.

وحسب مواقع مصرية، اتهمت والدة الطفل المصاب معاذ بالعنف وأنه “يفتعل المشاكل مع أصدقائه وزملائه”، بالإضافة إلى “الاستعلاء على أصدقائه على إثر مشاركته في برنامج المسابقات الشهير”.

و يشار أن وحدة مباحث قسم شرطة حلوان، شرعت في تحقيقاتها مع متسابق “ذا فويس كيدز” معاذ عيسى، بعد القبض عليه، وقد وجهت له تهمة الشروع في القتل بغرس آلة حادة “مفتاح سيارة” في رأس زميله.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0