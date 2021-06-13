دجوكوفيتش بطلا لـ”رولان غاروس2021

هبة بريس- وكالات

توج الصربي نوفاك دجوكوفيتش بلقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، ثانية البطولات الأربع الكبرى، البالغ مجموع جوائزها أكثر من 34 مليونا و367 ألف يورو على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

وتقدم النجم الصاعد ستيفانوس تسيتسيباس المصنف خامسا، بمجموعتين متتاليتين بواقع: (7-6) و(6-2)، لكن العملاق نوفاك دجوكوفيتش المصنف الأول عالميا، عاد بقوة من بعيد بخبرته الكبيرة وقدراته الهائلة، وحسم الأمور لصالحه بفوزه بثلاث مجموعات متتالية، ومعها المباراة بنتيجة ثلاث مجموعات مقابل اثنتين، تفاصيلها كالتالي: (6-7) و(2-6) و(6-3) و(6-2) و(6-4) اليوم الأحد، على ملاعب “رولان غاروس” الرملية.

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