تطوان.. الاستعانة بطائرات تابعة للدرك الملكي للقضاء على الناموس

2021-06-13 / 1:49 مساءً
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هبة بريس- مكتب طنجة

لجأت السلطات المحلية باقليم تطوان إلى الاستعانة بطائرات تابعة للدرك الملكي من أجل رش المبيدات لمكافحة انتشار البعوض وللقضاء على الحشرات.

وبحسب المعطيات الصادرة عن قسم الصحة بجماعة تطوان، فان الطلعات الجوية لهذه الطائرات، همت مناطق واد مرتيل (60 هكتار) وحي المطار (120 هكتار) وحي السواني (120 هكتار) والمنطقة الصناعية (60 هكتار).

وتعد هذه العملية الروتينية التي يتم اجراؤها سنويا مع قرب حلول الموسم الصيفي، وسيلة للقضاء على “الناموس” المنتشر بكثرة في المنطقة حيث جرى استخدام 90 لترا من مركزات المبيدات الخاصة بمحاربة الناموس، منها 45 لترا من مبيد bio amplat، و45 لترا من مبيد rotryn.

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