بسبب تشابه الأسماء.. خبر وفاة محمد سامي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

هبة بريس - القسم الفني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع، خبر وفاة المخرج المصري محمد سامي بأحد مستشفيات القاهرة، و ذلك بسبب تشابه الأسماء.

مواقع إعلامية مصرية نشرت مجموعة من الأخبار تفيد وفاة المخرج المصري بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي خلق رعب و فزع كبيرين بين محبيه

الأمر الذي جعل مصادر مقربة من محمد سامي تخرج عن صمتها و تنفي كافة الأنباء المتداولة و تطمئن جمهوره عن حالته الصحية، مشيرة أن المخرج الذي توفي هو محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، ووالد الإعلامية ماهى سامي.

وكان الفنان إيساف قد نعى المخرج الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتى الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهى وتامر والمخرج ياسر سامي”.

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