بسبب تشابه الأسماء.. خبر وفاة محمد سامي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

2021-06-12 / 4:49 مساءً
0
هبة بريس - القسم الفني

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى على نطاق واسع، خبر وفاة المخرج المصري محمد سامي بأحد مستشفيات القاهرة، و ذلك بسبب تشابه الأسماء.

مواقع إعلامية مصرية نشرت مجموعة من الأخبار تفيد وفاة المخرج المصري بعد تدهور حالته الصحية، الأمر الذي خلق رعب و فزع كبيرين بين محبيه

الأمر الذي جعل مصادر مقربة من محمد سامي تخرج عن صمتها و تنفي كافة الأنباء المتداولة و تطمئن جمهوره عن حالته الصحية، مشيرة أن المخرج الذي توفي هو محمد سامي والد المخرج ياسر سامي، ووالد الإعلامية ماهى سامي.

وكان الفنان إيساف قد نعى المخرج الراحل على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “البقاء لله المخرج والأب أول من ساعدني في حياتى الفنية، وأول من أقتنع بيا والد أصدقائي ماهى وتامر والمخرج ياسر سامي”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
6

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of في أول تجربة لها في “الركادة”.. سعيدة شرف تطرح “العرس في دارنا “

في أول تجربة لها في “الركادة”.. سعيدة شرف تطرح…

2021-06-12 / 5:55 مساءً
Photo of موازاة و إصداره “أحلى إبداع”.. حاتم عمور يعلن تعافي زوجته من السرطان

موازاة و إصداره “أحلى إبداع”.. حاتم عمور يعلن تعافي…

2021-06-11 / 5:19 مساءً
Photo of بعد حاتم عمور.. نعمان بلعياشي يحصل على الإقامة الذهبية

بعد حاتم عمور.. نعمان بلعياشي يحصل على الإقامة الذهبية

2021-06-11 / 3:32 مساءً
Photo of بعد انتقادهما… أحمد شوقي يعتذر من رجاء و عمر بلمير

بعد انتقادهما… أحمد شوقي يعتذر من رجاء و عمر…

2021-06-09 / 4:17 مساءً
Photo of من دبي… حاتم عمور يطرح “أحلى إبداع”

من دبي… حاتم عمور يطرح “أحلى إبداع”

2021-06-09 / 1:54 مساءً
Photo of عقب وفاة ابنتها.. أول تعليق للفنانة نجاة الخطيب

عقب وفاة ابنتها.. أول تعليق للفنانة نجاة الخطيب

2021-06-08 / 5:05 مساءً
Photo of حاتم عمور يحصل على “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات

حاتم عمور يحصل على “الإقامة الذهبية” من دولة الإمارات

2021-06-08 / 3:17 مساءً
Photo of مصر.. الفنانة دلال عبد العزيز تتخطى مرحلة الخطر

مصر.. الفنانة دلال عبد العزيز تتخطى مرحلة الخطر

2021-06-08 / 12:36 مساءً
Photo of تامر حسني يفاجئ”بطلة بنات العساس”: “ان شاء الله نشتغل مع بعض قريب”

تامر حسني يفاجئ”بطلة بنات العساس”: “ان شاء الله نشتغل…

2021-06-07 / 5:35 مساءً
Photo of بعد معاناتها مع السرطان.. الممثلة نجاة الخطيب تعلن عن وفاة نجلتها

بعد معاناتها مع السرطان.. الممثلة نجاة الخطيب تعلن عن…

2021-06-07 / 3:47 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق