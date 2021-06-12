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لقاح كورونا

البنتاغون: إصابة 30 فردا بمرض نادر بعد تلقيهم لقاحي “فايزر” و”مودرنا”

2021-06-12 / 9:55 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية، عن إصابة 30 فردا من أفراد الخدمة حالة قلبية نادرة “التهاب عضلة القلب” بعد تلقي جرعة من لقاح “فايزر” أو “مودرنا” المضادين لفيروس كورونا.

وينتج التهاب العضلة القلبية عادة عن عدوى فيروسية، ويمكن للإصابة الشديدة أن تسبب قصور القلب أو عدم انتظام ضربات القلب أو حتى الموت.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي: “لقد حددنا ما يقرب من 30 حالة من حالات التهاب عضلة القلب من بين أكثر من 3.6 مليون جرعة أعطيناها”.

وتابع: “نحن نأخذ كل واحد على محمل الجد ونعمل بشكل وثيق مع مركز السيطرة على الأمراض والشركاء الفيدراليين الآخرين، والمهنيين الطبيين الأكاديميين أيضا، لضمان تقييمنا لجميع الحالات باستمرار.”

ومع ذلك، أكد كيربي أن وزارة الدفاع لا تزال واثقة من اللقاحات وتواصل تشجيع الجمهور على تناولها.

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