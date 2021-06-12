مجلس التعاون الخليجي: نستغرب لقرار البرلمان الأوروبي

2021-06-12 / 9:45 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف فلاح مبارك الحجرف، عن أسفه واستغرابه من القرار الذي صدر عن البرلمان الأوروبي والذي تضمن ملاحظات وانتقادات لا أساس لها من الصحة تجاه سياسة المملكة المغربية حول قضية الهجرة غير المشروعة.

وأكد الحجرف في بيان للمجلس رفضه لهذا القرار الذي يتجاهل جهود حكومة المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تجاه أوروبا.

وجدد البيان تضامن المجلس ودعمه الكامل لكل الخطوات التي تتخذها المملكة المغربية تجاه هذا الملف.

وكانت الأمانة العامة للمنظمة، قد أشادت بقرار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضي بتسهيل عودة جميع القاصرين المغاربة غير المصحوبين بذويهم والموجودين في وضعية غير نظامية في بعض دول الاتحاد الأوروبي.

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