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ألمانيا.. مراهق يحتال على السكك الحديدية في تذاكر بقيمة 270 ألف يورو

2021-06-12 / 7:30 صباحًا
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هبة بريس - وكالات

تحقق السلطات الألمانية مع مراهق. بتهمة التحصل على تذاكر إلكترونية من السكك الحديدية بقيمة تزيد عن 270 ألف يورو عبر الاحتيال.

وأعلنت الشرطة الاتحادية اليوم الجمعة في مدينة دورتموند أن المراهق اشترى التذاكر عبر بوابة الحجز الإلكترونية للسكك الحديدية باستخدام حسابات مصرفية وهمية لدى مؤسسات ائتمانية حقيقية، ثم باع التذاكر باهظة الثمن لأطراف ثالثة، كما استخدم بعضها لنفسه.

وبدأ المحققون في تعقب الشاب عندما تم الاستماع إليه كشاهد في أوائل ينايرعقب شجار بين مجموعات شبابية في محطة القطارات المركزية بمدينة إيسن. وقد سجل الشاب مقاطع فيديو متسلسلة للشجار بهاتفه الذكي – ثم اكتشف ضباط الشرطة الاتحادية أدلة على التذاكر التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني عبر الإنترنت على هاتفه المحمول.

وأكدت التحقيقات الإضافية وتفتيش منزل المتهم الشكوك في أن المقيم في مدينة مولهايم حصل بشكل غير قانوني على أكثر من 1300 تذكرة عبر الإنترنت.

وسيُجرى التحقيق مع الشاب الآن بتهمة الاحتيال الحاسوبي.

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