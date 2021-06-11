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“نواب البحرين” يشيد بجهود المغرب في مكافحة الهجرة السرية

2021-06-11 / 1:55 مساءً
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هبة بريس

أشاد مجلس النواب البحريني، اليوم الجمعة، بالجهود التي تقوم بها المملكة المغربية في مكافحة الهجرة غير الشرعية ، ودورها البارز في دعم الجهود الدولية في هذا الخصوص.

وعبرت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب البحريني في بيان عن تأييدها للجهود التي يقوم بها المغرب بهذا الشأن، مؤكدة أن قرار البرلمان الاوروبي بشأن المغرب “غير سليم، ويجافي الواقع والحقيقة، وتفنده كافة الاجراءات التي تتخذها السلطات المغربية”.

وشدد البيان على أن هذا القرار “يأتي في سياق الاتهامات المرفوضة من البرلمان الاوروبي تجاه الدول العربية، والتي ستتسبب بالتأثير السلبي على العلاقات العربية الأوروبية والمصالح المشتركة”.

وأعربت اللجنة عن “مساندتها لكل الإجراءات التي تتخذها المملكة المغربية للدفاع عن سلامة وأمن أراضيها ومواطنيها”.

وكان مجلس الشورى بمملكة البحرين قد عبر في وقت سابق اليوم عن أسفه للقرار الاوربي، مؤكدا أنه تضمن ملاحظات لا أساس لها من الصحة بشأن السياسات والآليات المتبعة من قبل المغرب في قضية الهجرة غير الشرعية.

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