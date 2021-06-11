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مجلس الشورى بالبحرين: قرار البرلمان الاوربي تضمن ملاحظات لا أساس لها من الصحة

2021-06-11 / 11:47 صباحًا
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هبة بريس

عبر مجلس الشورى بمملكة البحرين اليوم الجمعة عن أسفه للقرار الذي صدر أمس عن البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، مؤكدا أن القرار الأوروبي تضمن ملاحظات لا أساس لها من الصحة بشأن السياسات والآليات المتبعة من قبل المغرب في قضية الهجرة غير الشرعية.

وأكد المجلس في بيان عن تضامنه ومساندته المطلقة للمغرب ودعمه الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في مجال الهجرة.

كما أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخصوصًا تجاه أوروبا، وتعزيز أطر حماية الأطفال والقاصرين من سوء المعاملة والاستغلال.

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