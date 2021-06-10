سارق سيارات يسقط في قبضة أمن طنجة
هبة بريس- مكتب طنجة
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة امن بني مكادة ، ليلة امس الاربعاء 9 يونيو الجاري، من توقيف شخص ( 42 سنة ) يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقات من داخل سيارة .
وقد جرى توقيف المشتبه فيه ( و هو من ذوي السوابق العدلية ) على مستوى حي المنظر الجميل بطنجة في حالة تلبس بالسرقة من داخل سيارة ، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور بحوزته على حقيبة مسروقة بها مبلغ مالي مهم و براغي و ادوات يستعملها في عمليات السرقة .
الموقوف تبين انه كان موضوع شكايات و سبق و ظهر في تسجيلات كاميرات مراقبة يقترف سرقات من داخل السيارة ، حيث تم التعرف عليه بسهولة من طرف الضحايا .
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة
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