الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله

الPPS: اسبانيا تنكرت للثقة المغربية وأساءت لمبادئ وقيم التعاون

2021-06-10 / 10:24 صباحًا
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هبة بريس - الرباط

استهجن المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، سَــعــيَ بعض الأوساط الإسبانية توظيف هجرة القاصرين، والتي عبر بشأنها المغربُ عن موقفٍ إيجابي وواضح، في صرف الانتباه عن الأسباب الحقيقية للأزمة السياسية الثنائية، والناجمة عن تَـــنَــكُّـــرِ إسبانيا للثقة المغربية، وعن إساءتها الجسيمة لمبادئ وقيم التعاون وحُسن الجوار.

وأعرب المكتبُ السياسي للحزب في بلاغ صدر عقب اجتماعه الأسبوعي، عن خيبة أمله ورفضه لسعي بعض الأوساط في البرلمان الأوربي نحو استعمال موضوع الهجرة السرية عموماً، وخاصة هجرة القاصرين، وإقحامه في هذه الأزمة الثنائية الخالصة.

واعتبر الحزب أنَّ مثل هذه المناورات غير المُجْدية لن تُساهم في توطيد علاقات أوربا بالمغرب، كما أنها لن تُــثْــنِــيَ المغرب عن مواصلة الدفاع على تحصين وتثبيت وحدته الوطنية والترابية، ولن تُعفي أبداً إسبانيا من ضرورة تَحَــمُّــلِ مسؤوليتها الأصلية في هذه الأزمة.

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