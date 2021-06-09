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خلال 24 ساعة.. تسجيل 386 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

2021-06-09 / 4:29 مساءً
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هبة بريس - الرباط

أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 386 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة 522389 حالة.

كما سجلت 3 حالات وفاة جديدة بالفيروس، ليصل اجمالي الوفيات الى 9190 حالة وفاة.

و سجلت 298 حالة شفاء جديدة ليصل مجموع المتعافين إلى 509958 متعاف.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الإلتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والإنخراط في التدابير الإحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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