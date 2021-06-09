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برلماني فرنسي: الاتحاد الأوروبي مطالب بالحفاظ على شراكته مع المغرب

2021-06-09 / 1:36 مساءً
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هبة بريس

أكد لوران غارسيا، النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية عن مقاطعة مورث-إي-موزيل، أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالحفاظ على شراكته متعددة الأبعاد وطويلة الأمد مع المغرب وإثرائها.

وفي أعقاب لقاء جمعه، اليوم الأربعاء، مع القنصل العام للمغرب بستراسبورغ، إدريس القيسي، أكد النائب الفرنسي أن المغرب يعد شريكا تاريخيا للاتحاد الأوروبي المدعو إلى تعزيز هذه الشراكة، الحفاظ عليها وإثرائها.

كما دعا غارسيا إلى تجاوز الأزمة الثنائية بين المغرب وإسبانيا، من خلال الحوار البناء والقنوات الدبلوماسية، بما يخدم مصلحة البلدين الجارين.

وقال، في تصريح له، “والدي مهاجر إسباني ولدي الكثير من الأصدقاء المغاربة. يتعين العمل من أجل تسوية هذه الأزمة الدبلوماسية، بما يخدم مصلحتنا جميعا”.

وفي ما يتعلق بقضية الهجرة، أكد النائب الفرنسي أن الاتحاد الأوروبي مطالب بالاضطلاع بدوره كاملا لمناقشة الدول التي تواجه هجرة مكثفة على جانبي ضفتي الحوض المتوسطي.

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