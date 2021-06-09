عزيز اخنوش

الأحرار: “برنامج الحزب” لقي تجاوبا إيجابيا من قبل المواطنين

2021-06-09 / 11:01 صباحًا
0
هبة بريس - الرباط

عقد حزب التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي المفتوح، برئاسة عزيز أخنوش، بالمقر المركزي للحزب بالرباط، مساء أمس الثلاثاء 8 يونيو، عشية ختام الجولة الوطنية لتقديم “برنامج الأحرار”.

وحسب بلاغ للحزب، فيعد هذا الاجتماع حلقة في سلسلة المشاورات المنبثقة عن المكتب السياسي المفتوح خلال أسبوع كامل، والذي عرف تنظيم عدد من اللقاءات مع المواطنين، في أكادير ومراكش وطنجة ووجدة.

وقد خصص الاجتماع للنقاش في مضمون “برنامج الأحرار”، الذي كانت توجهاته العامة موضوع مناقشة ومصادقة خلال الدورة الأخيرة للمجلس الوطني، حيث توقف المكتب السياسي عند الالتزامات الخمسة الواردة في البرنامج والمتمثلة في: الحماية من تقلبات الحياة؛ نظام صحي يحفظ الكرامة؛ مناصب شغل للجميع؛ مدارس قائمة على المساواة؛ إدارة في الاستماع.

وهي الالتزامات الخمسة التي أختار الأحرار التركيز عليها وجعلها منطلقا لبرنامجه، وتفعيلها من خلال خمسة وعشرون إجراءا نابعا من صلب انشغالات المواطنين وتستهدف تحسين ظروف حياتهم، والخروج من الأزمة بنجاح، وخلق فرص شغل، وبناء دولة اجتماعية.

وفي هذا الصدد، نوه المكتب السياسي بحسن سير جولة الوطنية لتقديم البرنامج، منذ انطلاقها يوم 3 يونيو بمدينة أكادير، وحيا عاليا التجاوب الايجابي الذي حضي به هذا البرنامج. كما سجل منسوب الثقة العالي في مضامينه والذي أبانت عنه شرائح مجتمعية واسعة كرؤية واقعية وتدابير موثوق بها تؤسس لتعاقدات سياسية حقيقية تحترم ذكاء وكرامة المغاربة.

وذكر أعضاء المكتب السياسي بأهمية انخراطهم في المجهود التواصلي والتعريفي بالمقترحات والأفكار المبتكرة المضمنة في “برنامج الأحرار” للمرحلة المقبلة.

هذا ودعا كافة المنظمات الموازية وهياكل للحزب إلى إثراء هذا البرنامج بفتح نقاشات موسعة تشمل جميع القطاعات الحيوية، بهدف تقديم توصيات موضوعاتية ستكون مصاحبة لبرنامج الأحرار في كافة الشؤون، ومنها: الثقافة والفنون، الرياضة، الامازيغية، البيئة والتنمية المستدامة، التعمير، الجبايات، الجماعات المحلية، وغيرها من المواضيع ذات الأهمية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني يلجأ للفصل 101 من الدستور ويطلب المثول أمام البرلمان

العثماني يلجأ للفصل 101 من الدستور ويطلب المثول أمام…

2021-06-09 / 9:31 صباحًا
Photo of الكنبوري : الرئيس الجزائري مارس التلبيس على الرأي العام وأكثر من الأكاذيب

الكنبوري : الرئيس الجزائري مارس التلبيس على الرأي العام…

2021-06-08 / 8:12 مساءً
Photo of إسبانيا: نحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بين البلدين

إسبانيا: نحترم قرار المغرب فرض قيود على السفر بين…

2021-06-08 / 3:45 مساءً
Photo of “الوزيعة تسقط”.. “النواب” يصوتون برفض مقترح قانون تصفية معاشات المستشارين

“الوزيعة تسقط”.. “النواب” يصوتون برفض مقترح قانون تصفية معاشات…

2021-06-08 / 2:51 مساءً
Photo of “التجاهل” يصيب تبون بالسعار ويدفعه للتصريح مرة أخرى ضد وحدة المملكة

“التجاهل” يصيب تبون بالسعار ويدفعه للتصريح مرة أخرى ضد…

2021-06-08 / 1:53 مساءً
Photo of اسبانيا تتكبد خسائر تبلغ 500 مليون اورو بسبب استثنائها من عملية مرحبا

اسبانيا تتكبد خسائر تبلغ 500 مليون اورو بسبب استثنائها…

2021-06-08 / 12:48 مساءً
Photo of الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب تسهيل عودة القاصرين غير المرفوقين

الاتحاد الأوروبي يرحب بقرار المغرب تسهيل عودة القاصرين غير…

2021-06-08 / 12:16 مساءً
Photo of “بن بطوش” عاش أياما رهيبة بإسبانيا وكان يخشى اعتقاله

“بن بطوش” عاش أياما رهيبة بإسبانيا وكان يخشى اعتقاله

2021-06-08 / 10:10 صباحًا
Photo of من وجدة.. أخنوش يقترح إحداث “دار الأسرة” و”جواز الشباب”

من وجدة.. أخنوش يقترح إحداث “دار الأسرة” و”جواز الشباب”

2021-06-08 / 9:56 صباحًا
Photo of “تحديث الحالة المدنية” على طاولة المجلس الحكومي

“تحديث الحالة المدنية” على طاولة المجلس الحكومي

2021-06-08 / 7:30 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق