صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

صفع ماكرون على وجهه ليس الهجوم الأول عليه!

2021-06-08 / 10:05 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

تعرض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لصفعة من مواطن أثناء جولة داخلية قام بها اليوم الثلاثاء في منطقة لادروم الفرنسية، لكن هذا الموقف المحرج ليس الأول الذي يتعرض له ماكرون.

ففي عام 2016، تعرض ماكرون الذي كان وزير الاقتصاد للرشق بالبيض من قبل نقابيين يساريين خلال إضراب ضد إصلاحات العمل، وأكد ماكرون حينها أن هذه الحادثة لن تحد من تصميمه.

وخلال حملته الانتخابية في عام 2017، تلقى ماكرون بيضة أصابته في الرأس خلال معرض زراعي.

وفي عام 2017 أيضا، استهدف أحد المواطنين ماكرون ببيضة أيضا أصابته في رأسه، وكانت المرة الأولى التي يتعرض فيها لهجوم جسدي مباشر أثناء توليه الرئاسة.

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