الكنبوري : الرئيس الجزائري مارس التلبيس على الرأي العام الجزائري وأكثر من الأكاذيب
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الكنبوري : الرئيس الجزائري مارس التلبيس على الرأي العام وأكثر من الأكاذيب

2021-06-08 / 8:12 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

قال المحلل السياسي ادريس الكنبوري ان ” الصحافي الذي أجرى الحوار مع الرئيس الجزائري في قناة الجزيرة كان ضعيفا وغير ممسك بملف العلاقات المغربية الجزائرية وبدا أنه يريد القفز على الموضوع حتى إن الرئيس الجزائري هو الذي أعاده إليه.

واضاف الكنبوري في تدوينة فيسبوكية أن ” المقابلة لم تكن مهنية وكانت مقابلة سياسية للمجاملة بسبب فتح مكتب القناة بالجزائر، الذي يدخل في إطار المزايدة أيضا على المغرب.

وسجل الكنبوري ان ” الرئيس الجزائري مارس التلبيس على المشاهدين والرأي العام الجزائري وأكثر من الأكاذيب. عكس ما قال فإن المغرب هو من دعا إلى التفاوض وإعادة فتح الحدود والخطب الملكية موجودة”

وقال الاخير ” أن ما يدعى الجمهورية الصحراوية مؤسسة للاتحاد الإفريقي فهذا تلبيس خال من الإبداع” قبل ان يضيف “بل هو قفز على مرحلة تأسيس منظمة الوحدة الإفريقية في الدار البيضاء التي لم تكن فيها شيء بهذا الاسم وكيف فرضتها الجزائر في بداية الثمانينات مما دفع المغرب إلى الانسحاب”

وختم الكنبوري تدوينته ” أما الاتحاد الافريقي فإن عضوية ما يسمى الجمهورية كانت أوتوماتيكية لأن ما حصل هو تغيير الاسم هذه الأكاذيب دليل على النوايا السيئة تجاه المغرب”

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