ميلان يدخل على الخط للتعاقد مع حكيم زياش

هبة بريس - القسم الرياضي

دخل نادي ميلان الإيطالي على الخط للتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم.

وكشفت صحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت” الإيطالية أن ميلان يرغب في ضم زياش من تشيلسي ولو على سبيل الإعارة هذا الصيف، للاستفادة من خدماته خلال الموسم الكروي القادم.

ووفقا لنفس المصدر فإن ميلان سيبدأ محادثاته مع تشيلسي في غضون الأسابيع القليلة القادمة من أجل إيجاد اتفاق حول طريقة ضم اللاعب إلى صفوفه.

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