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اسبانيا تتكبد خسائر تبلغ 500 مليون اورو بسبب استثنائها من عملية مرحبا

2021-06-08 / 12:48 مساءً
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هبة بريس - الرباط

في الوقت الذي وصفت فية أوساط سياسية قرار إقصاء الموانئ الاسبانية من عملية مرحبا 2021، وصفت صحيفة الموندو الإسبانية، اليوم الثلاثاء، القرار ب”الضربة القاسية التي وجهها الملك محمد السادس لاسبانيا”.

وكشفت الصحيفة، أن المغرب استثنى الموانئ الاسبانية من عملية مرحبا صيف هذه السنة وكبدها خسائر مالية مهمة، كرد فعل على استقبالها لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي لعلاجه وتسهيل عودته.

وذكرت الصحيفة، أن القرار المغربي سيتسبب لعدد من المناطق والموانئ في خسائر مالية قدرت ب500 مليون اورو.

هذا ويشار الى أن عددا من السياسيين والمسؤولين الإسبان، اتهموا حكومة سانشيز بالتسبب في الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، والتي أسفرت عن تكبد الدولة خسائر مادية ودبلوماسية مهمة.

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