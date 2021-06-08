مصر.. الفنانة دلال عبد العزيز تتخطى مرحلة الخطر

هبة بريس - وكالات

كشفت مصادر عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز، والتي ما زالت تتلقى العلاج في المستشفى حتى اللحظة.

وأوضح مصدر مقرب من العائلة لمواقع مصرية، أنها لا زالت في العناية المركزة حتى اللحظة، وأن صحتها تتحسن بشكل تدريجي بطيء، لكنها تخطت مرحلة الخطر.

كما كشف المصدر عن أن الفنانة دلال عبد العزيز لم تعلم بوفاة زوجها الفنان سمير غانم حتى الآن، لأن حالتها الصحية غير مؤهلة بعد لإخبارها بهذا الأمر، والذي من الممكن أن يتسبب في دخولها حالة حرجة.

وذكر المصدر أن المستشفى يمنع تماما الموبايل والتلفزيون عن الفنانة دلال عبدالعزيز، حتى لا تعلم بالأمر، وهناك تنبيهات شديدة على العاملين في المستشفى بعدم إخبارها بوفاة الفنان سمير غانم.

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