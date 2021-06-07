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المغرب يدين بشدة الهجمات الإرهابية التي استهدفت بوركينا فاسو

2021-06-07 / 5:18 مساءً
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هبة بريس

أدانت المملكة المغربية بشدة ، الهجمات الإرهابية الدنيئة ،التي استهدفت شمال بوركينافاسو في بلدة سولهان ليلة الرابع إلى الخامس من يونيو 2021، مخلفة 160 من الضحايا المدنيين الأبرياء .

وجاء في رسالة بعث بها وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ، ناصر بوريطة الى وزير الشؤون الخارجية والاندماج الافريقي والبوركينابيين بالخارج ، ألفا باري “تلقيت ببالغ الأسى النبأ الحزين المتمثل في وقوع هجمات إرهابية دنيئة، استهدفت شمال بوركينا فاسو في بلدة سولهان مخلفة 160 من الضحايا المدنيين الأبرياء ،وحرق عدة منازل والسوق المحلي بهذه البلدة.

وقال بوريطة في رسالته إنه أمام هذا الاعتداء الجبان ، تدين المملكة المغربية بشدة هذا العمل الإرهابي الدنيىء ، الذي ترفضه كل الأديان والقيم الإنسانية الكونية.

وأكد بوريطة أنه بهذه المناسبة الأليمة، يعرب المغرب عن تضامنه التام والقوي مع الحكومة البوركينابية ،ويتقدم للأسر المكلومة وللشعب البوركينابي الشقيق، بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة والتضامن.

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