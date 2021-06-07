فاس.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

ع محياوي - هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الشرطة السياحية بولاية أمن فاس حسب مصدر خاص، صباح اليوم الاثنين 7 يونيو الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أحد المواطنين للسرقة وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت ثلاثة أشخاص متلبسين بتعريض ضحية للسرقة، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من ضبط أحد المشتبه فيهم وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الآخرين بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة.

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