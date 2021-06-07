صورة تعبيرية

فاس.. الأمن يشهر سلاحه لتوقيف شخص عرض مواطنين للخطر

2021-06-07 / 3:16 مساءً
0
ع محياوي - هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بفرقة الشرطة السياحية بولاية أمن فاس حسب مصدر خاص، صباح اليوم الاثنين 7 يونيو الجاري، لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 29 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض أحد المواطنين للسرقة وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد ضبطت ثلاثة أشخاص متلبسين بتعريض ضحية للسرقة، غير أنهم واجهوا عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض، الأمر الذي اضطر ضابط الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي مكّن من ضبط أحد المشتبه فيهم وحجز السكين المستخدم في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الآخرين بعدما تم تحديد هويتهما الكاملة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ضمنهم شقيقين.. توقيف 3 أشخاص حاولوا سرقة وكالة بنكية بسيدي بنور

ضمنهم شقيقين.. توقيف 3 أشخاص حاولوا سرقة وكالة بنكية…

2021-06-07 / 11:00 صباحًا
Photo of اعتقال “قاتل” شخص بالقرب من بحيرة “الرهراه” بطنجة

اعتقال “قاتل” شخص بالقرب من بحيرة “الرهراه” بطنجة

2021-06-07 / 10:14 صباحًا
Photo of شخص ينهي حياته بإلقاء نفسه من أعلى فندق بالرباط

شخص ينهي حياته بإلقاء نفسه من أعلى فندق بالرباط

2021-06-06 / 9:50 مساءً
Photo of مرتكبها طالب عمره 28 سنة.. إعادة تمثيل جريمة قتل طبيب بطنجة (فيديو + صور)

مرتكبها طالب عمره 28 سنة.. إعادة تمثيل جريمة قتل…

2021-06-06 / 4:39 مساءً
Photo of مصرع شخصين وإصابة أربعة اخرين بجروح في حادثة سير بالدار البيضاء

مصرع شخصين وإصابة أربعة اخرين بجروح في حادثة سير…

2021-06-05 / 9:57 مساءً
Photo of طنجة.. سيدة تُنهي حياتها بطريقة تراجيدية

طنجة.. سيدة تُنهي حياتها بطريقة تراجيدية

2021-06-05 / 8:11 مساءً
Photo of عرّض صاحب محل تجاري للسرقة بالعنف.. توقيف عشريني بالبيضاء

عرّض صاحب محل تجاري للسرقة بالعنف.. توقيف عشريني بالبيضاء

2021-06-05 / 2:36 مساءً
Photo of أول تعليق ل “أمينوكس” و “دون بيغ” على حادثة التصوير

أول تعليق ل “أمينوكس” و “دون بيغ” على حادثة…

2021-06-05 / 12:20 مساءً
Photo of للتصدي للجريمة بفاس .. تعزيز وحدة متنقلة لشرطة النجدة

للتصدي للجريمة بفاس .. تعزيز وحدة متنقلة لشرطة النجدة

2021-06-05 / 12:10 مساءً
Photo of كانوا يصورون فيديو كليبا.. 3 قتلى في حادثة سير خطيرة بالبيضاء

كانوا يصورون فيديو كليبا.. 3 قتلى في حادثة سير…

2021-06-05 / 10:21 صباحًا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق