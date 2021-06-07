الصورة من الأرشيف

سياسية إسبانية: إقصاؤنا من عملية مرحبا سيكلفنا خسائر بالملايين

2021-06-07 / 2:06 مساءً
1
هبة بريس - الرباط

بدأت الجارة الشمالية، في عد الخسائر المالية الهامة التي ستتكبدها جراء اقصائها من عملية مرحبا هذه السنة.

وفي هذا الصدد، كشفت الأمينة العامة لحزب فوكس بمجلس النواب الإسباني ماكارينا اولونا، أن ميناء موتريل جنوب إسبانيا سيخسر لوحده 20 مليون يورو، جراء هذا القرار.

وقالت السياسية الاسبانية في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” : “موتريل لوحدها ستخسر 20.000.000 يورو بسبب إلغاء عملية العبور و النشاط الاقتصادي المصاحب له”.

وأضافت “القرار سيؤثر أيضاً على موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة وملقة والمرية وأليكانتي وسبتة ومليلية”.

هذا ويشار الى أن المغرب أعلن عن “عملية مرحبا 2021” بحرا بشكل تدريجي وباعتماد لائحتين اثنتين حسب الوضعية الوبائية في كل دولة، مع إقصاء الجارة الشمالية من المشاركة في تنظيم هذه العملية.

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد إعلان فتح الحدود.. أسعار صاروخية لتذاكر البواخر

بعد إعلان فتح الحدود.. أسعار صاروخية لتذاكر البواخر

2021-06-07 / 3:36 مساءً
Photo of مغاربة الإمارات غاضبون من قرار حكومة العثماني و ينشدون مراجعته

مغاربة الإمارات غاضبون من قرار حكومة العثماني و ينشدون…

2021-06-07 / 11:30 صباحًا
Photo of مدريد: حزن في أوساط الديبلوماسيين المغاربة بعد وفاة أحد الموظفين المتميزين

مدريد: حزن في أوساط الديبلوماسيين المغاربة بعد وفاة أحد…

2021-06-07 / 12:12 صباحًا
Photo of عاجل : بتراخيص استثنائية ..المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية

عاجل : بتراخيص استثنائية ..المغرب يعلن استئناف الرحلات الجوية

2021-06-06 / 7:10 مساءً
Photo of إيطاليا :حادثة سير مأساوية تودي بحياة مهاجرين مغربيين

إيطاليا :حادثة سير مأساوية تودي بحياة مهاجرين مغربيين

2021-06-05 / 9:27 صباحًا
Photo of وجه لها طعنات بمقص.. إفريقي يقتل مغربية بالشارع العام ببلجيكا

وجه لها طعنات بمقص.. إفريقي يقتل مغربية بالشارع العام…

2021-06-03 / 11:44 صباحًا
Photo of الوافي تؤكد على ضرورة بلورة خارطة طريق مندمجة لمغاربة المقيمين بالخارج

الوافي تؤكد على ضرورة بلورة خارطة طريق مندمجة لمغاربة…

2021-06-03 / 8:30 صباحًا
Photo of أزيد من 23 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية سنة 2020

أزيد من 23 ألف مغربي حصلوا على الجنسية الإسبانية…

2021-06-02 / 8:28 مساءً
Photo of كانت تنوي تهريب غالي.. إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية بدخول مجالها

كانت تنوي تهريب غالي.. إسبانيا ترفض السماح لطائرة جزائرية…

2021-06-01 / 3:00 مساءً
Photo of مدريد: “الكرجي” تقود وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العليا تزامنا والإستماع ل” غالي”

مدريد: “الكرجي” تقود وقفة إحتجاجية أمام المحكمة العليا تزامنا…

2021-06-01 / 2:08 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق