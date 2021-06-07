سياسية إسبانية: إقصاؤنا من عملية مرحبا سيكلفنا خسائر بالملايين

هبة بريس - الرباط

بدأت الجارة الشمالية، في عد الخسائر المالية الهامة التي ستتكبدها جراء اقصائها من عملية مرحبا هذه السنة.

وفي هذا الصدد، كشفت الأمينة العامة لحزب فوكس بمجلس النواب الإسباني ماكارينا اولونا، أن ميناء موتريل جنوب إسبانيا سيخسر لوحده 20 مليون يورو، جراء هذا القرار.

وقالت السياسية الاسبانية في تغريدة على حسابها بـ”تويتر” : “موتريل لوحدها ستخسر 20.000.000 يورو بسبب إلغاء عملية العبور و النشاط الاقتصادي المصاحب له”.

وأضافت “القرار سيؤثر أيضاً على موانئ الجزيرة الخضراء وطريفة وملقة والمرية وأليكانتي وسبتة ومليلية”.

هذا ويشار الى أن المغرب أعلن عن “عملية مرحبا 2021” بحرا بشكل تدريجي وباعتماد لائحتين اثنتين حسب الوضعية الوبائية في كل دولة، مع إقصاء الجارة الشمالية من المشاركة في تنظيم هذه العملية.

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