ضمنهم شقيقين.. توقيف 3 أشخاص حاولوا سرقة وكالة بنكية بسيدي بنور

هبة بريس - سيدي بنور

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة سيدي بنور، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان أحدهما قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في ارتكاب محاولة للسرقة من داخل وكالة بنكية بنفس المدينة.

وتشير المعطيات الأولية للبحث إلى قيام المشتبه فيهم بإحداث ثقب ببناية في طور البناء، واستعمالها في محاولة الولوج إلى الوكالة البنكية المحاذية والكائنة بوسط مدينة سيدي بنور، قبل أن يتم توقيفهم من قبل دورية للشرطة وهم في حالة تلبس بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم مكنت من حجز كيلوغرام واحد من مخدر الشيرا بمنزل أحدهم بحي “الكرم” بنفس المدينة.

وقد تم الاحتفاظ بالموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية بالنسبة للراشدين والمراقبة الشرطية للقاصر، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا الوقوف على كافة الإجرامية المنسوبة لهم.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0