قيادات “البام” تفتح المقر الإقليمي للحزب بسمارة

هبة بريس ـ الرباط

افتتح الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، والوفد المرافق له والمكون من فاطمة الزهراء المنصوري، و محمد الحموتي، عبد النبي بعوي وسمير كودار، زوال يومه الأحد بمدينة السمارة المقر الجديد للأمانة الإقليمية للحزب.

هذا التدشين الذي حضره سيدي صالح الإدريسي الأمين الإقليمي للحزب، يأتي في إطار الحرص على تعزيز بنيات استقبال الحزب بالأقاليم الجنوبية وجعلها فضاء للقرب والتواصل مع عموم المواطنات والمواطنين، يندرج أيضا في إطار برنامج الزيارة التواصلية مع المناضلات والمناضلين التي تقوم بها قيادة الحزب لجهة العيون الساقية الحمراء.

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