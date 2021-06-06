بنك المغرب يُعلن ارتفاع سعر صرف الدرهم مقابل الأورو

هبة بريس ـ و م ع

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع بـ 0,24 في المائة مقابل الأورو، فيما تراجع أمام الدولار بـ 0,29 في المائة، وذلك خلال الفترة ما بين 27 ماي و 2 يونيو الجاري.

وأبرز البنك المركزي، في مذكرة حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي مناقصة في سوق الصرف، مضيفا أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ، إلى غاية 28 ماي الماضي، 304,5 مليار درهم، بارتفاع نسبته 0,4 في المائة من أسبوع إلى آخر، وبـ 5,4 في المائة على أساس سنوي.

وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي لتدخلاته بلغ ما مجموعه 77,8 مليار درهم، منها 31 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و16,9 مليار درهم على شكل معاملات لإعادة الشراء، و29,9 مليار درهم مخصصة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.

وعلى مستوى السوق البنكية، سجل المصدر نفسه أن متوسط حجم التداول اليومي بلغ 4,7 مليار درهم، بينما استقر المعدل البنكي عند 1,5 المائة في المتوسط. وخلال طلب العروض ليوم 2 يونيو (تاريخ الاستحقاق 3 يونيو) ضخ بنك المغرب مبلغ 28,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، أفادت المذكرة بأن مؤشر “مازي” عرف، ارتفاعا بـ 1,3 في المائة، ليرفع أداءه منذ بداية السنة إلى 8,7 في المائة، مشيرة إلى أن هذا التطور الأسبوعي يعكس بالأساس، تطور المؤشرات القطاعية لـ”الصناعات الغذائية” ب 3,5 في المائة و “البناء ومواد البناء” ب 2,8 في المائة، والأبناك” بنسبة 0,6 في المائة.

وفي المقابل، سجل المؤشران المرتبطان بقطاعي “البترول والغاز” و “المشروبات” تراجعا بنسبة 1,7 في المائة و 0,5 في المائة على التوالي. وخلصت مذكرة بنك المغرب الى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 595,7 مليون درهم مقابل 2,9 مليار درهم أسبوعا قبل ذلك، فيما بلغ الحجم اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم 117,9 مليون درهم مقابل 129,7 مليون درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.

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