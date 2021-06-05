بالفيديو.. “أمينوكس” يكشف تفاصيل فاجعة “البيضاء”

2021-06-05 / 7:46 مساءً
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هبة بريس- الرباط

كشف المغني أمين التمري الملقب ب”أمينوكس”، عن تفاصيل ماجرى ليلة أمس بمدينة الدار الليضاء وأدى الى فاجعة دموية أثناء تصوير فيديو كليب رفقة الفنان ”البيغ”.

وفي تصريح للصحافة اليوم السبت ، بدا “أمينوكس” متأثرا وهو يتحدث عن تفاصيل الحادث الدموي الذي أودى بحياة شخصين وإصابة أربعة آخرين حالتهم جد خطيرة، بسبب تهور سائق كان يقود سيارته بسرعة جنونية، ما خلف حزنا كبيرا لدى الجمهور المغربي.

وتحولت ليلة أمس كواليس أحدث عمل فني للرابور “البيغ” و”أمينوكس”إلى مأتم ،بسبب وقوع حادثة سير مروعة، أدت إلى وفاة شخصين، وإصابة أربعة أخرين بجروح متفاوتة الخطورة، وذلك عقب اقتحام سيارة لمكان تصوير أحد الأعمال الفنية، بشارع غاندي بمدينة الدار البيضاء.

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