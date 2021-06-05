المدافع المهدي بن عطية يودع نادي الدحيل القطري

هبة بريس

ودع اللاعب المغربي الدولي المهدي بن عطية نادي الدحيل، بعد قضاء موسمين ونصف مع هذا الفريق الذي شكل محطة هامة تضاف إلى رصيده الكروي مع عدد من الأندية التي تعاقد معها في السابق.

وأعلن بنعطية عن الرحيل وانتهاء الارتباط بنادي الدحيل القطري ، في رسالة نشرها على حسابه الرسمي في ” إنستغرام ” ، إثر انتهاء عقده مع النادي هذا الصيف ، حيث سيبحث عن وجهة جديدة وتجربة جديدة .

وكتب بن عطية في رسالته ” بعد تجربة رائعة في بلد استثنائي ، وفي نادي له طموح ، الذي ، خلال مدة سنتين ونصف ، وفر لي أفضل الشروط ” معبرا عن شكره لكل المسؤولين بالنادي وللمدربين الذين تعامل معهم ، ولكل أعضاء الطاقم التقني واللاعبين.

وقال بن عطية ” لدي دائما طموح وشغف كبيرين ، لذلك سآخذ وقتي ، لدراسة كل العروض التي قدمت لي ، وتحديد وجهة مستقبلي ” .

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