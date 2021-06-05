أول تعليق ل “أمينوكس” و “دون بيغ” على حادثة التصوير

2021-06-05 / 12:20 مساءً
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نجلاء مزيان - هبة بريس

فاجعة كبيرة تلك التي شهدها شارع غاندي بمدينة الدار البيضاء في الساعات الاولى من صباح يومه السبت 5 يونيو، حيث لقي 3 أشخاص مصرعهم أثناء تصوير مشاهد من الفيديو كليب الذي جمع كل من الفنانين دون بيغ و أمينوكس.

مصادر هبة بريس أكدت أن الفنانين في حالة صدمة كبيرة خاصة و أنهما كان يستعدان لإصدار ديو يجمعها في الأيام القليلة القادمة، غير متوقعين المأساة التي كانت تنتظرهما و التي تسببت في حصد 3 أرواح من طاقم العمل.

أجواء الحزن و الألم انتقلت لمواقع التواصل الإجتماعي، حيث نعت مجموعة من الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة، (نعت) ضحايا الحادث الأليم.

بدورها الكوميدية قمر السعداوي الملقبة “بحماقة” نعت الضحايا عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام حيث كتبت: “إنا لله و إنا إليه راجعون الوداع صديقي”.

و أيضا الرابور المغربي دون بيغ كتب : “إنا لله و إنا إليه راجعون، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي،…يا رب”.

و كذلك نعى أمينوكس ضحايا الحادث الأليم عبر نفس المنصة حيث كتب:” لن ننساكم” ، و أضاف :” القلب يتألم و العين تدمع لفراق شباب شاركوا معنا لحظات لكن ستبقى ذكراهم في قلوبنا سنوات …لله ما أعطى ولله ما أخذ”

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