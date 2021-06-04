ابراهيم غالي

منظمة إسبانية: تعاطي المحاكم مع قضية غالي مهزلة قضائية حقيقية

2021-06-04 / 5:14 مساءً
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هبة بريس

أعرب منتدى “الكناري-الصحراوي”، وهو جمعية تضم مواطنين من الصحراء المغربية وجزر الكناري، الجمعة، عن “إدانته الشديدة” لتعاطي القضاء الإسباني مع قضية المدعو إبراهيم غالي زعيم انفصاليي “البوليساريو”، واصفا إياها بـ “المهزلة القضائية الحقيقية”.

ونددت المنظمة الإسبانية غير الحكومية، في بيان لها، بتعامل القضاء الإسباني مع هذه القضية ب”تراخ وتساهل”، منتقدة موقف القاضي سانتياغو بيدراز الذي لم يتخذ أي إجراءات تقييدية ضد هذا المجرم بالرغم من الاتهامات الخطيرة الموجهة إليه، وكذلك بالتساهل الثابت للمدعي العام مع هذه القضية والذي يعتبر غير مقبول”.

وتساءلت المنظمة غير الحكومية “لماذا لم يطرح قاضي التحقيق أسئلة على المتهم؟ لماذا لم يقم المدعي العام بإجراء استجواب أكثر شمولية ؟”، مسجلة أن القاضي وخاصة المدعي العام “أخلا بشكل واضح بواجبهما”.

وأضافت أن هذه القضية “تضع استقلال نظامنا القضائي وفصل السلط في ديمقراطيتنا موضع شك”.

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