في الصورة الممثل المصري محمد رمضان

محامي الطيار الراحل اشرف ابو اليسر يعلق على حجز أموال محمد رمضان

2021-06-04 / 1:56 مساءً
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هبة بريس - القسم الفني

علق المحامي مجدي حلمي، دفاع الطيار المصري الراحل أشرف أبو اليسر، على قرار الحجز الإداري على أموال النجم المصري محمد رمضان، قائلًا: “هراجع إدارة التنفيذ والأحكام في مكتبي”.

وكان الفنان المصري محمد رمضان، فاجأ جمهوره بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك”، يعلن فيه تحفظ أحد البنوك على أمواله، قائلا: “صحيت من النوم النهارده على تليفون من البنك بيقولي الدولة تحفظت على أموالك، رديت عليه قولت له أنا وفلوسي وبيوتي ولحم كتافي ملك بلدي وأهل بلدي”.

و واصل تدوينته: الناس الشعبيين اللي زي حالاتي والفلاحين والصعايدة قد ما بيحطوا فلوس في البنك بيشيلو فلوس في بيوتهم .. مستورة، واختتم الفيديو قائلا: صباح الخير يا مصر .

يذكر أن الطيار أشرف أبو اليسر، توفي 25 أبريل الماضي في أحد المستشفيات الخاصة، بعد تعرضه لأزمة صحية.
وشغل أبو اليسر الجمهور عقب أزمته مع الفنان محمد رمضان، وحصل بسببها على تعويض قدره 6 ملايين جنيه عن الأضرار التي لحقت به جراء “أزمة صورة الطائرة”.

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