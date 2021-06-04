محمد رمضان

مصر .. أمر بالحجز على أموال النجم محمد رمضان

2021-06-04 / 12:55 مساءً
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هبة بريس - وكالات

كشف الفنان المصري محمد رمضان، عن تحفظ الدولة على أمواله كافة، مشيرا إلى أنه تم إبلاغه بالقرار من خلال اتصال تلقاه عبر البنك، الذي حذره من محاولة استخدام البطاقة الإئتمانية الخاصة به، منعاً لوقوعه في “موقف محرج”.

وجاءت تصريحات الفنان المصري المثير للجدل في فيديو قصير نشره على “انستغرام”، أوضح فيه فحوى الاتصال الذي تلقاه من أحد موظفي البنك، ويفيد بتحفط الدولة على أمواله دون إبداء الأسباب.

وقال رمضان، محاولا وضع القرار في قالب وطني، “صباح الخير.. صحيت النهاردة على اتصال من البنك، بيقولي الدولة تحفظت على فلوسي في البنوك، وأنا وكل ما املك ملك بلدي، وللعلم أنا زي كل الناس الشعبيين معايا فلوس في بيتي قد فلوسي اللي في البنك ومستورة”.

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