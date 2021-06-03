سفير سويسرا بالرباط: نُشيد بجهود المغرب الجادة لحل قضية الصحراء

هبة بريس- وم ع

أشادت سويسرا، اليوم الخميس، بالجهود “الجادة وذات المصداقية” التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى حل سياسي “عادل ودائم” لقضية الصحراء.

وقال سفير سويسرا بالمغرب، غيوم شورير، “نجدد التأكيد على أهمية الجهود الجادة وذات المصداقية التي يبذلها المغرب، والرامية إلى إيجاد حل سياسي قائم على التوافق”، مبرزا أن بلاده تشجع جميع الأطراف على “العمل بهذه الروح”.

واعتبر الدبلوماسي السويسري، الذي حل ضيفا على النشرة الإخبارية للقناة الثانية (دوزيم)، أن “المفاوضات هي السبيل الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف” لهذا النزاع الإقليمي.

من جهة أخرى، أعرب السيد شورير عن دعم سويسرا لجهود الأمم المتحدة والدور المحوري الذي تضطلع به هذه المنظمة لتسوية هذه القضية.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0