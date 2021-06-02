لافتة مؤثرة بباب غرفة دلال عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي

نجلاء مزيان: هبة بريس

مازالت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بمستشفى العزل منذ أكثر من 40 يوما، تصارع تداعيات فيروس كورونا، حيث تستلزم حالتها في الوقت الحالي الحصول على جرعات أكسجين كبيرة.

و خوفا على صحتها من التدهور حاولت العائلة بشتى الطرق إيهامها بأن زوجها الراحل سمير غانم بخير و أنه في انتظار تعافيها .

و في سياق متصل نشرت إيمي سمير غانم صورة عبر حسابها على خاصية بموقع “إنستغرام”، لافتة معلقة على باب غرفة أمها، كتب عليها “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

ووضعت تلك الرسالة لتنبيه كل من يتعامل معها من الممرضين أو الأطباء، و حرصا على عدم إبلاغها بوفاة زوجها، أو تقديم التعازي لها، معلقة عليها:”يا رب” .

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