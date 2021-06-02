لافتة مؤثرة بباب غرفة دلال عبد العزيز حديث مواقع التواصل الاجتماعي

2021-06-02 / 5:34 مساءً
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

مازالت الفنانة المصرية دلال عبد العزيز بمستشفى العزل منذ أكثر من 40 يوما، تصارع تداعيات فيروس كورونا، حيث تستلزم حالتها في الوقت الحالي الحصول على جرعات أكسجين كبيرة.

و خوفا على صحتها من التدهور حاولت العائلة بشتى الطرق إيهامها بأن زوجها الراحل سمير غانم بخير و أنه في انتظار تعافيها .

و في سياق متصل نشرت إيمي سمير غانم صورة عبر حسابها على خاصية بموقع “إنستغرام”، لافتة معلقة على باب غرفة أمها، كتب عليها “المريضة لا تعلم أي شيء عن زوجها”.

ووضعت تلك الرسالة لتنبيه كل من يتعامل معها من الممرضين أو الأطباء، و حرصا على عدم إبلاغها بوفاة زوجها، أو تقديم التعازي لها، معلقة عليها:”يا رب” .

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بعد أيام عن فسخ خطوبتها.. آمال ماهر تعلن اعتزالها الغناء

بعد أيام عن فسخ خطوبتها.. آمال ماهر تعلن اعتزالها…

2021-06-02 / 1:35 مساءً
Photo of العرايشي: إنتاج عمل درامي من 365 حلقة يتطلب 100 مليون درهم على الأقل

العرايشي: إنتاج عمل درامي من 365 حلقة يتطلب 100…

2021-06-01 / 3:49 مساءً
Photo of إيهاب أمير للحكومة : “حلو الحدود.. الناس راها توحشات واليدها وعائلاتها”

إيهاب أمير للحكومة : “حلو الحدود.. الناس راها توحشات…

2021-06-01 / 3:09 مساءً
Photo of شيماء تصدر جديدها الغنائي”غير يدوي”

شيماء تصدر جديدها الغنائي”غير يدوي”

2021-05-31 / 11:17 مساءً
Photo of أميركا.. مقتل بطل “طرزان” وزوجته و5 آخرين بتحطم طائرة

أميركا.. مقتل بطل “طرزان” وزوجته و5 آخرين بتحطم طائرة

2021-05-31 / 1:50 مساءً
Photo of عقب شفائه بأسابيع.. الممثل مجيد لكرون يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عقب شفائه بأسابيع.. الممثل مجيد لكرون يتلقى الجرعة الأولى…

2021-05-31 / 1:37 مساءً
Photo of بمناسبة عيد الأم.. لمجرد يقدم التهاني لوالدته

بمناسبة عيد الأم.. لمجرد يقدم التهاني لوالدته

2021-05-31 / 11:49 صباحًا
Photo of قادر الجبوني يعود ب “سوليتاريو”

قادر الجبوني يعود ب “سوليتاريو”

2021-05-30 / 2:47 مساءً
Photo of رفقة طفلها…سلمى رشيد تطرح “حنين بحال ماما”

رفقة طفلها…سلمى رشيد تطرح “حنين بحال ماما”

2021-05-30 / 1:36 مساءً
Photo of الموت يفجع حسناء زلاغ في أقرب الناس إليها

الموت يفجع حسناء زلاغ في أقرب الناس إليها

2021-05-28 / 3:07 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق