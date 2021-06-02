بعد أيام عن فسخ خطوبتها.. آمال ماهر تعلن اعتزالها الغناء

نجلاء مزيان - هبة بريس

أعلنت النجمة المصرية أمال ماهر عبر حسابها الرسمي بموقع “فايسبوك” خبر اعتزالها و ابتعادها عن المجال الفني، مخلفة ورائها صدمة كبيرة بين زملائها و محبيها.

وجاء قرار الاعتزال بعد أيام قليلة عن إعلانها فسخ خطوبتها برجل أعمال مصري، و ذلك عبر خاصية ستوري بموقع إنستغرام، الأمر الذي جعل متابعيها يرجحون أنها تمر بحالة نفسية صعبة الأمر الذي يستوجب ابتعادها عن الفن.

و كتبت تدوينة مطولة جاءت كالتالي:”جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات و كان رفيق دربي الدائم ، نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي”.

و واصلت:”أُعلن إبتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء. و إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا ؟ فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط ..”.

و أضافت:”فكل ما أفكر به حاليًا هو إبتعادي فقط لا غير ..

و بالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنت عنه فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ ، كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم و إجتهدت كثيرًا ،أكثر من أي وقت مضىٰ و لكنها إرادة الله “.

و اختتمت قائلة :”شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية و في حياتي ، شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج إستمتعت بكم كثيرًا على مدار أعوام و أعوام و كنتم خير جمهور .. و شكرًا لله عز و جل أولًا و أخيرًا و دائمًا “.

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