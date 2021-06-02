أمن البيضاء يتفاعل مع الشكايات ضد “صحاب جيليات”

هبة بريس - الدار البيضاء

بعد الغضب الكبير و الشكايات المتكررة ضد عدد من حراس مواقف السيارات بشوارع الدار البيضاء، تحركت عناصر الأمن في عدد من مناطق المدينة للوقوف على مدى توفر هؤلاء الحراس على التراخيص اللازمة لحراسة المواقف من عدمها.

و حسب ما عاينت هبة بريس ، فقد قامت عناصر الأمن بعدد من مناطق العاصمة الاقتصادية كالمعاريف و وسط المدينة بجولات ميدانية همت مراقبة تراخيص “صحاب جيليات” الذين يقومون بحراسة مواقف الدراجات و السيارات.

و تم توقيف بعض الشباب الذين تبث خلال حملات المراقبة عدم توفرهم على تراخيص قانونية لحراسة المواقف، و تم نقلهم لمقرات الدوائر الأمنية القريبة من مكان توقيفهم لتحرير محاضر في حقهم.

و يأتي هذا التحرك الأمني الميداني بعد عدد من الشكايات التي تم تحريرها ضد “حراس الباركينغات” و الذين يتمادون في فرض تسعيرات غير قانونية و غير معقولة، بل و يقابل الزبناء بالسب و العنف في بعض الأحيان إذا ما امتنعوا عن تأدية ما فرض عليهم.

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