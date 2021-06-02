تحويلات المغاربة
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في الثلث الأول من 2021… تحويلات مغاربة العالم ترتفع لتصل 28.8 مليار درهم

2021-06-02 / 8:00 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

كشف مكتب الصرف أن التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج تجاوزت 28,8 مليار درهم برسم الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة، مقابل 19,84 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية .

وأوضح المكتب في نشرته الخاصة بمؤشرات التجارة الخارجية في أبريل 2021، أن هذه التحويلات سجلت ارتفاعا بنسبة 45,3 في المائة، مقارنة مع نهاية أبريل 2020، بل تجاوزت مستواها لسنة 2019.

كما أظهرت هذه المؤشرات، يضيف المكتب، تراجعا في فائض الميزان التجاري للمبادلات المتعلقة بالخدمات بـ 41,5 في المائة، ليصل إلى 14,83 مليار درهم. وأوضح أن هذه الوضعية ناجمة عن انخفاض الصادرات بنسبة 24,3 في المائة إلى 38,41 مليار درهم، وهو انخفاض أكثر حدة من الواردات (-7,1 في المائة إلى 23,58 مليار درهم).

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