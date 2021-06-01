مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”
الصورة من الارشيف

مجلس المستشارين يستعدُ لدراسة مشروع “قانون الكيف”

2021-06-01 / 8:10 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

تستعدُ لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، غذ الأربعاء، الشروع في دراسة مشروع قانون رقم 13.21 يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.

كما يرتقب أن يواجه المشروع في مجلس المستشارين معارضة فريق العدالة والتنمية خصوصا بعد تصويت نواب الحزب ضد تقنين القنب الهندي، مما جعل موقف مستشاري الحزب واضح

ومما يوضح قرار الفريق بالمستشارين قبل الخوض فيه خروج الأمين العام السابق، عبد الإله بنكيران، بتصريح أعلن فيه استعداده للتراجع عن تجميد عضويته في الحزب، وقال: “سأعود إلى وضعيتي السابقة”، في حالة تصويت مستشاري الحزب ضد المشروع، على خطى النواب.

يذكر أن لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، صادقت بالأغلبية على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، مقابل معارضة حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة.

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