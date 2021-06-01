المملكة المغربية تعتمد مقاربة أمنية شاملة ومندمجة ومتعددة الأبعاد لمواجهة المخاطر الارهابية
الصورة من الارشيف

إيقاف عنصرين مواليين لـ “داعش” ينشطان بضواحي تازة وميسور

2021-06-01 / 10:13 صباحًا
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هبة بريس

قام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، الثلاثاء 01 يونيو، بإيقاف عنصرين خطيرين مواليين لـ”داعش”، أعمارهما 24 و 37 سنة، ينشطان بدوار تامدافلت (ضواحي ميسور) ودوار بني خلاد (ضواحي تازة)، أحدهما معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، بعد عودته من الساحة السورية العراقية، حيث انخرط في صفوف هذا التنظيم الإرهابي.

وحسب بلاغ للمكتب، فإن هذه العملية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لمواجهة مخاطر التطرف ودرء التهديدات الإرهابية التي تستهدف أمن المملكة وسلامة المواطنين . وأوضح المصدر ذاته ، أن عمليات التفتيش بمنازل المشتبه فيهما مكنت من حجز أجهزة إلكترونية وبدلات شبه عسكرية وأسلحة بيضاء.

وتابع البلاغ أن الأبحاث والتحريات الأولية أظهرت أن المشتبه فيهما، اللذين أعلنا بيعتهما للأمير الحالي لتنظيم “داعش”، خططا لتنفيذ عمليات إرهابية بالغة الخطورة داخل المملكة، تستهدف منشآت حيوية ومقرات أمنية وثكنات عسكرية، وذلك خدمة لأجندة هذا التنظيم الإرهابي.

وتؤكد هذه العملية ، وفق البلاغ، استمرار التهديدات الإرهابية التي تحدق بالمملكة، في ظل إصرار المتشبعين بالفكر المتشدد على تلبية الدعوات التحريضية عبر الشبكة العنكبوتية لتنفيذ مشاريع إرهابية تستهدف المس الخطير بسلامة الأشخاص والممتلكات والنظام العام.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن المشاريع الإرهابية التي خططا لها وكذا رصد مشاركين محتملين لهما.

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