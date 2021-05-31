الصورة لبطاقة تسجيل ابراهيم غالي بالشرطة الاسبانية

ابراهيم غالي كان عميلا للمخابرات الإسبانية قبل سنوات

2021-05-31 / 1:25 مساءً
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هبة بريس - الرباط

كشفت صحيفة “لاراثون” الإسبانية، أن زعيم جبهة “البوليساريو” ابراهيم غالي، كان يعمل كعميل لصالح المخابرات الاسبانية قبل سنوات.

ونقلت الصحيفة، أن المجرم غالي انضم إلى “البوليس الإسباني” في الستينيات من القرن الماضي، وحصل على أموال مقابل تقارير سرية أعدها لصالح المخابرات.

وأضافت أن زعيم الانفصاليين، الذي كان عميلا للشرطة الإقليمية الإسبانية برقم 8360، طرد بعدما اكتشفت المخابرات أنه قيادي ب”البوليساريو” وشارك في عملية اختطاف مواطنين إسبان في الصحراء المغربية.

وتابع المصدر ذاته، أن غالي حصل على أموال وأسلحة مهمة من عدد من الدول وفي مقدمتها الجزائر للحصول على الصحراء، لافتا أن المخابرات الاسبانية واصلت مراقبة تحركاته وأنشطته بعد طرده وتسجلها في ملف اداري تحتفظ به.

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